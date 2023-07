Tchad : les jeunes de la Tandjilé réclament leur voix dans la gestion des revenus pétroliers

Convoqués ce samedi à Laï pour la nomination des membres du comité de gestion des revenus pétroliers de la Tandjilé, les jeunes de la province ont failli perturber l'événement. Heureusement, la sagesse et la diplomatie de quelques personnalités présentes dans la salle ont permis d'apaiser la situation.



Les jeunes, issus de diverses corporations, ont fait parler d'eux ce week-end à Laï. Ils se sont exprimés sur le fait que d'autres prennent constamment des décisions à leur place. Ils ont déclaré que trop, c'est trop, et que cela devait prendre fin aujourd'hui. Ils ont même bloqué la porte pour empêcher la première autorité de la province de la Tandjilé d'entrer dans la salle où elle était attendue pour l'occasion. Des techniques de négociation et de diplomatie ont été mises en œuvre pour apaiser la situation. La Gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, a exprimé sa désolation face à cette situation et a appelé les jeunes à la retenue.



Finalement, un consensus a été trouvé et les travaux ont pu se dérouler et se terminer dans de bonnes conditions.