Tchad : les jeunes du Batha apportent leur soutien aux sportifs locaux

Le groupe de jeunes du Batha, dénommé Matabono, a remis ce 21 mars 2023 des équipements sportifs à l'équipe championne du tournoi national de paix, organisé à N'Djamena.



Le lot est composé de 30 survêtements pour les joueurs et le staff.



En remettant ce don, le représentant du groupe Matabono, Mahamat Ahmat Mahamat, qui est également chargé de la communication, a remercié la délégation qui avait remporté le trophée, au nom du groupe.



Le secrétaire général de la ligue provinciale du Batha, Mahamat Saleh Haroun, et Brahim Makaïllah, deuxième vice-président de la ligue, ont remercié l'initiateur du groupe Matabono.



Selon eux, ces jeunes ont soutenu l'équipe depuis leur séjour à N'Djamena et continuent d'apporter leur soutien aux sportifs du Batha. Une grande célébration est prévue dans les prochains jours, pour célébrer cet événement important.