Tchad : les jeunes du Hadjer Lamis formés en entrepreneuriat

La Fondation Grand Coeur en collaboration avec la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique (FARFEDE) ont organisé une formation en entreprenariat pour les jeunes de Hadjer Lamis. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire départemental de Dagana, Mahamat Djida Khalid.



Cette formation qui prend en compte 150 jeunes venus des quatre départements que compte la province de Hadjer-Lamis a commencé par le mot de bienvenue de la déléguée de la jeunesse et des sports de Hadjer Lamis, Doudou Taopili.



Dans son allocution, le chef de mission de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique, FARFEDE, Mbodou Oussoumane Souleymane a indiqué que le but de cette formation est d'apprendre aux jeunes de la province de Hadjer Lamis les techniques de l'entrepreneuriat, puisque

la jeunesse tchadienne en à besoin. C'est pourquoi 3000 jeunes tchadiens auront des connaissances en entrepreneuriat avec zéro franc.



Lançant officiellement la formation, le secrétaire général du département de Dagana, Mahamat Djidda Khalit, représentant la gouverneure de la province de Hadjer Lamis, a souligné que cette formation va inciter les jeunes à trouver des solutions innovantes à leurs problèmes respectifs.



Mahamat Djida Khalid a exhorté les participants à saisir cette opportunité afin d'affirmer leurs projets respectifs.