Tchad : les jeunes du Kanem bénéficient d'un financement de micro-projets

Deux points ont été inscrits à l'ordre du jour de la cérémonie : la remise des fonds des micro-projets et la remise des livres scientifiques au CLAC de Mao par Dr. Baba Mallaye, directeur du Centre national de recherche pour le développement (CNRD) et son collègue Dr. David Houdeingar, secrétaire général de la Présidence de la République à la suite de l'appel de l'AJED-K pour le renforcement de la bibliothèque.



La présidente du comité d'organisation, Zara Kaffou Maï et le président de la l'AJED-K, Moussa Djidingar se sont relayés pour exprimer leur gratitude aux autorités. Ils ont présenté la procédure d'octroi des micro-projets aux jeunes.



Le gouverneur de la province du Kanem, général Ousman Brahim Djouma, a salué les efforts de l'AJED-K pour ces œuvres salvatrices en faveur des jeunes. Il a exhorté les ONG de la place à aider l'association qui est la seule active dans le milieu jeune au Kanem.



Au total, 173 microprojets seront exécutés avec des enveloppes de 50.000 Fcfa.