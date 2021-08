Tchad : les jeunes du Kanem se sentent écartés dans les recrutements des ONG

Plusieurs jeunes venus des différentes associations de la province du Kanem, la plateforme des jeunes et la plateforme féminine du Kanem, se sont réunis ce 3 août 2021 au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) de Mao.



Au cours de la rencontre, plusieurs points ont été soulevés : travailler en étroite collaboration avec l'ONAPE, la rédaction d'une feuille de route, la restructuration de la plateforme ou des réseaux des associations, les magouilles dans le recrutement des ONG. Les jeunes du Kanem dénoncent l'injustice criarde dans le recrutement par les ONG de la province.

Ainsi donc, ils décident de « prendre des actions concrètes face à cette injustice qui ronge la jeunesse du Kanem ».



Pour ce faire, les participants ont mis en place un comité de rédaction des correspondances aux ONG et aux autorités administratives, pour une transparence dans les recrutements. Ce comité régira au nom de la plateforme des jeunes du Kanem.