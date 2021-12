Tchad : les jeunes du Sila formulent leurs doléances

Le pré-forum de la jeunesse du Sila a pris fin le 21 décembre à Goz Beida, chef-lieu de la province. A l’issue de ces assises, des recommandations ont été formulées par les participants.



Il s'agit notamment des infrastructures routières, la construction d'un centre de formation professionnelle, d’une école pour lutter contre l'analphabétisme, d’un hôpital de la mère et de l'enfant, ou encore de la formation des sages-femmes pour la réduction de la mortalité des femmes.



La cheffe de mission, Soumada Grace, a félicité les autorités provinciales et les jeunes pour la réussite du pré-forum. A cette occasion, le secrétaire général du département de Kimiti, Mahamat Seïd Abbo, a salué le sens du patriotisme des jeunes et leur volonté de faire avancer la province.

Des jeunes du Sila vont représenter la province au forum national qui se tiendra à N'Djamena, du 27 au 29 décembre 2021.