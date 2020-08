Tchad : les jeunes incités à la culture entrepreneuriale et à monter des projets bancables

"On va encore renforcer ce qu'on a (...) On a négocié fort pour vous pour que vraiment plus tard, quand toutes les choses vont être mises en place, vous aurez votre place vous aussi dans l'international. Et (que) tout ce que vous produisez ici puisse être vraiment valorisé."



La ministre a affirmé que la création de l'Agence tchadienne de normalisation (ATNORM) est un plus et démontre une volonté forte du gouvernement d'accompagner le secteur privé ainsi que les jeunes.



"Maintenant ce qui bloque dans la plupart de nos exportations c'est le problème des normes. Nos produits ne sont pas bien emballés, nos produits ne respectent pas les mesures sanitaires et phytosanitaires. Si nous avons des structures qui sont capables de nous aider à respecter les normes internationales, c'est déjà un plus. C'est un atout qu'il faudrait saisir pour développer plus et exporter", a relevé Mme. Achta Ahmat Breme.