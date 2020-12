Tchad : les jeunes lauréats du Prix littéraire Mini-Mini Médard distingués

Réseau des Citoyens a organisé samedi 19 décembre 2020 à la Maison nationale de la Femme, la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours littéraire Mini-Mini Médard. Le prix Mini-Mini Médard est un concours littéraire organisé en hommage au journaliste du même nom qui a oeuvré pour la vulgarisation de la littérature tchadienne.



À travers cette initiative, Réseau des Citoyens encourage et incite les jeunes tchadiens à embrasser la lecture pour une éducation de qualité au Tchad.



Ce prix a permis la participation de plus de 32 élèves des classes de 3ème à Terminale. Au total, six élèves ont été déclarés gagnants. Il s'agit de trois élèves des classes de 3ème et seconde, avec un prix allant de 150.000 Fcfa à 350.000 Fcfa. Trois élèves de la classe de Terminale ont également reçu un prix allant de 150.000 Fcfa à 350.000 Fcfa.



Zaïd Adoudou remporte le 1er prix tandis que Amaboua Khamis est lauréate du 2ème prix.