Tchad : les jeunes ministres "ont tous les critères pour mener la politique gouvernementale avec succès"

N'DJAMENA - Le collectif des jeunes du Ouaddaï pour le soutien au Mouvement patriotique du salut (MPS) a réagi mercredi à la nomination de jeunes ministres dans le gouvernement du 14 juillet 2020. Selon le rapporteur du collectif, Mahamat Hassan Nasradine, le chef de l'État, "conscient du rôle primordial que joue la jeunesse, a placé sa confiance, en redorant le blason du gouvernement remanié dans lequel, plusieurs jeunes ont fait leur entrée."



"Cette vision de mettre la jeunesse au centre de toute sa politique est le souhait de toute la génération actuelle", estime le rapporteur du collectif.



"La jeunesse a applaudi de façon unanime lors de ce remaniement. Nous restons confiants de la réussite de cette mission, car ces jeunes ont tous les critères pour mener la politique gouvernementale avec succès", ajoute Mahamat Hassan Nasradine.



Il exhorte les jeunes ministres au dévouement pour la réussite de leur noble mission et permettre au pays d'avancer sur les lignes de l'émergence.



Le collectif adresse ses remerciements au chef de l'État pour ses "œuvres salvatrices et patriotiques". Il se dit "engagé derrière les idéologies du parti" et lance un appel à la jeunesse afin de se mobiliser.