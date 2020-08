Tchad : les jeunes sensibilisés sur les dangers du tabac, de l’alcool et la drogue à Moundou

Le Réseau des parlementaires pour la lutte antitabac, l’alcool et la drogue a organisé mercredi, dans la salle de réunion de la paroisse Saint Jean de Dambaou à Moundou, une réunion de sensibilisation et de vulgarisation des textes sur la lutte antitabac, l’alcool et la drogue en faveur des jeunes.



Ce sont au total 50 jeunes, membres des associations des jeunes de la province du Logone Occidental, qui ont pris part à cette rencontre de sensibilisation et de vulgarisation.



Organisée par le Réseau des parlementaires pour la lutte antitabac, l’alcool et la drogue, cette séance a pour objectif d’amener les jeunes à prendre conscience du danger que représente la consommation de ces produits.



Dans son allocution à l’ouverture de la rencontre, le président des parlementaires pour la lutte antitabac, l’alcool et la drogue, le député Djéguinandé Laoumbo Malachie a fait savoir que le tabagisme et la consommation des autres produits nocifs à la santé humaine, n’épargnent pas le Tchad malgré le faible revenu des populations.



Présent à la rencontre, le délégué à l’Enseignement au Logone Occidental, Ndolébreu Nadion, a présenté un exposé sur le tabagisme en milieu scolaire. Il a conseillé aux jeunes de ne pas s’adonner à l’alcoolisme et au tabagisme.



Le thème des dispositifs de lutte contre le tabagisme a été animé par le député Issa Bady ; celui des conséquences de la consommation du tabac a été animé par le Dr. Redmbayo Honoré ; tandis que les dispositions judiciaires de lutte contre le tabagisme et la drogue ont été abordées par un membre de l’ATPDH.



Le débat et les discussions ont été modérées par Madame Hadjé Zahara Affono, marquant un temps fort de la rencontre.