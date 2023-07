Tchad : les joueurs de l'équipe ÉLÉPHANT FC reçus par le gouverneur du Salamat

Pendant le championnat, les joueurs de l'équipe ÉLÉPHANT FC se sont démarqués des autres par leur talent exceptionnel.



L'équipe a remporté la troisième place du championnat national organisé par la Fédération tchadienne de football association (FTFA), en marquant 22 buts lors des 5 rencontres jouées.



Le joueur du club Éléphant FC, Brahim Ousman, a remporté la médaille de meilleur buteur en marquant à lui seul 12 buts, battant ainsi le record connu de 11 buts marqués en 1999, depuis l'existence du championnat national.



Au nom du président du club et du staff technique, le représentant Mahamat Ali Brahim a exprimé ses remerciements aux plus hautes autorités locales, aux ressortissants du Salamat et aux supporters, pour leur soutien. Il a également remercié le gouverneur, qui a grandement contribué à cette réussite.



Les efforts déployés par les jeunes footballeurs pour obtenir ce résultat honorifique ont permis au gouverneur d'exprimer sa reconnaissance envers ces sportifs talentueux.



Selon Mahamat Ali Brahim, la Fédération tchadienne de football a sélectionné 5 joueurs du club Éléphant FC pour accompagner les Sao (équipe nationale) lors d'un stage prévu très prochainement au Maroc.