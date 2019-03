Tchad : les journalistes arabophones sensibilisés sur le nouveau cadre juridique

La Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuel (HAMA) informe, dans un communiqué de presse, qu’elle organise une journée d’imprégnation sur les nouveaux textes juridiques qui encadrent le secteur de la communication et des médias.



L'évènement est destiné à la presse arabophone et aux membres de ligue arabophone.



Cette journée d’imprégnation aura lieu ce samedi 9 mars 2019 à la Maison des Médias du Tchad. Elle a pour but de présenter les nouveaux textes et d’échanger avec la presse et les journalistes arabophones aux fins de faciliter une appropriation des textes sur la communication.