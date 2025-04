Tchad : les journalistes du Moyen-Chari et du Mandoul à l’heure de l’unité et la déontologie

Le Réseau des Journalistes et Communicateurs des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul a organisé, le 08 avril 2025 à Sarh, une rencontre stratégique avec l’ensemble de ses membres.



Ce rendez-vous, tenu dans un climat d’écoute et d’échange, avait pour objectif principal de diagnostiquer les difficultés internes qui freinent l’élan du réseau. Parmi les problèmes soulevés figurent les mésententes récurrentes entre certains membres, le manque d’initiatives créatives, l’absence d’activités dynamiques et une certaine léthargie générale observée depuis plusieurs mois.



Allako'as Mandibaye, président du Réseau, a martelé la nécessité d’un retour à l’essentiel : « Pour qu’il y ait une vraie dynamique, il est impératif que chaque journaliste respecte son confrère, œuvre dans l’esprit de confraternité, tout en respectant les règles de l’éthique et de la déontologie professionnelle. »



Présent à cette rencontre, Honyadji Sedalta, coordonnateur provincial de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul, a salué cette initiative salutaire. Il a rappelé que « le métier de journaliste exige de la patience, de la rigueur et surtout un soutien mutuel entre confrères, pour préserver la noblesse de cette profession. »



Cette rencontre marque ainsi un tournant important pour le réseau, qui souhaite amorcer une nouvelle phase, faite de solidarité, de créativité et de professionnalisme, pour mieux servir les populations des deux provinces.