Tchad : les journalistes-reporters de la zone Nord-Est à l'école du savoir

Alwihda Info | Par Abba Issa - 23 Juillet 2021



Le réseau des journalistes reporters tchadiens a récemment organisé un atelier de formation sur la promotion de la liberté de presse et d'opinion, et l'engagement civique au Tchad.

L’atelier a été organisé à l'intention des hommes des médias du privé et public de la zone septentrionale du Tchad. En effet, la libre expression des opinions diverses d'une part, et le libre choix des représentants et dirigeants d'un pays par un vote d'autres part, sont les marques essentielles de la démocratie. Par conséquent, la démocratie représentative et participative ne peut être possible que si les citoyens du Tchad sont bien formés afin qu'ils puissent éventuellement faire des contrôles citoyens de l'action publique.



Autrement dit, la démocratie représentative qui inclut des élections libres, transparentes et justes, ne peut se concevoir sans citoyens bien formés et bien informés. Pour ce faire, les médias, donc les journalistes, qui s'adjugent le rôle de garants de la démocratie, contribue à la participation effective des citoyens au débat démocratique notamment en plaçant au cœur de la campagne les thèmes d'intérêt général.



Le secrétaire exécutif du réseau des journalistes reporters tchadiens, Leubnoudji Tah Nathan, a rappelé que cet atelier de formation permettra aux hommes des médias à jouer leur rôle pleinement comme acteurs électoraux et pas comme les hommes politiques qui cherchent à conquérir le pouvoir et le conserver. Pour lui, les professionnels des médias sont les vecteurs de transmission des valeurs démocratiques et permettent de booster l'engagement civique.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mahamoud Mahamat Saleh Hayar, représentant le gouverneur s'est exprimé en ce sens que c'est une réelle fierté pour lui de présider la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation des journalistes reporters tchadiens sur le rôle des médias sur le processus électoral. De son avis, si la presse est connue comme le baromètre de la démocratie, il y a de l'espoir que les élections pluralistes libres et transparentes et crédibles font la vitalité de la démocratie, car on ne peut jamais concevoir la démocratie sans les élections de qualité.



De plus, Mahamoud Mahamat Saleh Hayar ajoute que les hommes et les femmes des médias ont le devoir d'informer, sensibiliser et conscientiser le peuple dépositaire du pouvoir, de choisir librement ses dirigeants à travers le vote d'où le sens de la démocratie pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Il faut noter qu'au Tchad, comme dans la plupart des pays où la démocratie est en voie de consolidation, l'alternance reste une perspective et les élections font toujours l'objet de contestations parfois violentes. En plus, le processus électoral à venir s'amorce dans un contexte aux contours mal cernés qui constituent une gageure pour plus d'un tchadien.



En effet, l'avènement de la IVème République qui ouvre ce processus électoral reste encore un jeu de patience à élucider. En revanche, la nouvelle constitution limite l'âge de candidat à la présidentielle à 45 ans, une nouvelle charte des partis politiques, un certain nombre de contraintes dont la représentation dans 12 des 23 provinces, un code électoral est adopté, un découpage électoral est fait, l'administration électorale et ses déménagements sont établis. Il reste le démarrage de l'enrôlement des électeurs avec un autre suspens qui demeure : l'ordre des élections.







