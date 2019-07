Tchad : les kits TV satellitaires offerts par la Chine profitent-ils aux bénéficiaires ?

A Abéché, dans la province du Ouaddaï, trois kits d'écrans publics, offerts par le groupe chinois StarTimes, ont été récemment réceptionnés par le maire de la commune. Ces kits, destinés à être installés sur des places publiques prédéfinies, sont composés de projecteurs équipés d'un décodeur, d'un ondulateur chargeable et d'une antenne. L'avantage est que la batterie peut résister pendant 3 à 4 heures de temps, de quoi faire face aux coupures d'électricité.



"Je ne sais même pas s'ils sont là, mais je mènerai des investigations pour en savoir plus afin de vous informer", explique le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, hors micro à un collègue de radio Abéché.



Après la réception du matériel, un projecteur a été remis à la maison de la culture Al Hadj Ahmed Pecos, un lieu public où quiconque pourra venir suivre la télévision.



Toutefois, le directeur de la maison de la culture, Abdoulaye Brahim Zouni utilise déjà son propre projecteur pour la diffusion des matchs de football, ce qui lui rapporte de l'argent, alors que la nouvelle installation est gratuite.



Un autre kit installé à l'hôtel de ville, a fonctionné pendant 2 à 3 jours seulement.



Le troisième projecteur, initialement prévu pour être installé au terrain Franco-Arabe d'Abéché, s'est retrouvé à la voirie de la ville.



Pourtant, le bienfondé de ces écrans publics est de donner la chance à ceux qui n'ont pas la télévision de venir suivre l'actualité nationale et internationale.



Ces dons du gouvernement chinois prévus pour 200 villes et villages de toutes les provinces du pays, semblent être utilisés à d'autres fins que leur objet initial, notamment dans la capitale du grand nord-est.



Un projet issu de la coopération Tchado-chinoise



Le projet de desserte de 200 villages offrira un accès à la télévision numérique à 4.000 foyers tchadiens, dont 10.000 personnes seront bénéficiaires.



D'après le comité de suivi et évaluation du projet visant à équiper 200 villages tchadiens par télévision satellite, certains villages ne disposent pas de 20 foyers équipés de téléviseurs et de sources d'énergies pour prétendre bénéficier des dons.



Ce projet intitulé "Accès à la TV satellite pour 10.000 villages africains", s'inscrit dans le cadre des dix programmes de coopération prioritaires, nés lors du dernier sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) à Johannesburg en Afrique du Sud en 2015 et ayant pour vocation de stimuler la coopération entre la Chine et l'Afrique.



Le groupe StarTimes, maître d'œuvre du projet, fournira des équipements nécessaires (notamment des vidéoprojecteurs, un téléviseur, des décodeurs, etc.) et se chargera des installations dans chaque village ainsi que leur entretien.