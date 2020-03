Tchad : les lauréates du Challenge "Des vers au féminin" sont connues

Epiphanie Dionrang alias Fanny’s D’or, première slameuse tchadienne a lancé du 28 février au 13 mars 2020 un challenge dénommé « des vers au féminin ».



L’objectif de cette compétition est de vulgariser le slam féminin et d’offrir un plateau aux jeunes filles qui aiment la poésie à s’exprimer.



Après un vote en ligne, les internautes ont accordé la majorité de leurs voix à Inès Kha-ndoro qui s’accapare de la première place, ensuite Sainta Dorcas emporte le deuxième prix et enfin Nafissatou Ali en troisième position.



Bolda Moksia Esther quant à elle, rentre avec le prix coup de cœur.



En plus des lots reçus ce 14 mars à la maison de quartier de chagoua, ces lauréates se sont vues offrir aussi un abonnement pour une année à l’Institut Français du Tchad.



Fanny’s D’or estime que cet abonnement permettra à ces filles de mieux se cultiver afin d’écrire des textes de slam. Un type de musique méconnu par bon nombre de tchadien. Le défis est grand et reste à relever.