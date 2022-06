Tchad : les lauréats de la faculté de droit de l'UNABA reçoivent leurs parchemins

Le chef dudit département Dr Idriss Mahamat Djimi, représentant le président de l'Université, a officié la cérémonie en présence du 3ème adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, des enseignants-chercheurs, ainsi que des parents, familles et amis des lauréats.



La cérémonie a été placée sous le thème : "nos diversités culturelles constituent notre riches et notre cohésion sociale".



Dans son discours, le président du comité d'organisation Oumar Abdelrassoul a souligné que cette sortie massive pour l'évènement témoigne de manière éloquente des efforts fournis par les lauréats et surtout de l'héroïsme des enseignants durant ce parcours universitaire.



De son côté, le représentant des lauréats de droit public, Brahim Adoudou Mahamat, a précisé que ces années passées à l'Université furent non seulement un moment d'apprentissage mais aussi de convivialité entre les différents étudiants venus d'autres contrées du pays. Il a ensuite indiqué que ces diplômes leur offre un atout important pour leur vie professionnelle.



Abdelatif cherif Habib a, au nom de ses camarades de droit privé, rendu hommage aux enseignants.



En remettant les attestations aux lauréats de la 15ème promotion, le chef du département de droit, Idriss Mahamat Djimi, a vanté le mérite de la qualité de formation de l'Université Adam Barka d'Abéché. Selon lui, l'Université contribue sans nulle doute à la formation des futurs cadres du pays.



Il a enfin exhorté les lauréats à être exemplaires dans leur profession afin de servir avec loyauté et dans la légalité. Idriss Mahamat Djimi n´a pas manqué de demander à ces derniers de poursuivre leur cursus jusqu'au doctorat.