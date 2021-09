Tchad : les lauréats professionnels de l'éducation annoncent des nouvelles actions de revendication

"Nous sommes navrés, profondément émus par des comportements et propos politiques des autorités de transition qui ne cessent de nous ôter le sommeil", a affirmé Neuzilka Emmanuel. "Certes ce serait démagogique de dire que vous allez répondre à la question de l'emploi avant la fin de la transition mais il est plus méchant et démagogique de dire que des conditions nécessaires doivent être réunies pour sauver le système éducatif tchadien à l'agonie suite à la fermeture de certaines écoles par manque cruel d'enseignants qualifiés", a déclaré dénonce le porte parole.



Neuzilka Emmanuel assure que "des milliers de places sont disponibles à la fonction publique" et que "l'argent ne manque pas dans ce pays" en plus d'enseignants qualifiés. Il déplore le fait que le premier ministre "refuserait de les recevoir".



Les lauréats professionnels réitèrent leur position à vouloir sortir dans la rue au courant de la semaine pour "mourir en tant que martyrs en revendiquant ce qui nous revient de droit".



"Bonjour les dégâts", conclut Neuzilka Emmanuel.