Tchad : les lauréats professionnels de l'éducation ne laissent passer aucune occasion

"Nous lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique, saisissons cette opportunité de la fête des enseignants pour interpeller le SET sur la question de l'intégration des enseignants formés par l'État et abandonnés depuis 15 ans", a déclaré Neuzilka Emmanuel, porte parole du collectif des lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique.



Le collectif comprend des enseignants contractuels et vacataires intervenants dans divers établissements scolaires publics et privés, membres du SET. Les lauréats estiment que l'objectif premier du SET est de revendiquer les meilleurs conditions et défendre le système éducatif à l'agonie. Pour eux, le gouvernement leur refuse l'intégration avec la complicité du SET qui continue de garder silence.



Les lauréats demandent au SET de s'expliquer sur les prélèvements de leurs primes des examens s'ils ne sont pas reconnus comme des militants et que leur cause n'est pas défendue.



"Êtes-vous content de revendiquer le meilleur plat au moment où vos enfants, cadets et frères meurent de faim dans la rue ? Quel sera le sort d'un père qui refuse de préparer son héritier sachant qu'il va mourir ?", s'est longuement interrogé le porte-parole Emmanuel.



"Défendre les lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration c'est défendre le système éducatif", a-t-il conclu.