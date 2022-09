Tchad : les leaders communautaires d'Ati mobilisés pour la santé de reproduction

L'Association tchadienne pour le bien-être familial (ASTBEF) a organisé ce 22 septembre à Ati, une journée d'information publique et de plaidoyer sur la santé de reproduction, à l'attention des leaders communautaires d'Ati.



Cette journée d'information publique et de plaidoyer sur la santé de reproduction a pour objectif principal d'obtenir l'adhésion et l'implication des leaders, en vue de faciliter l'intégration de la planning familial (PF) dans les activités communautaires.



En souhaitant la bienvenue à la délégation venue de Ndjamena, le médecin chef du district d'Ati, Masragar Kouloumbaye, gynécologue-obstétricien, a indiqué que le contexte sanitaire continue d'être préoccupant pour des milliers de populations dans toutes les provinces et dans le Batha. Les personnes les plus affectées sont les femmes, les enfants et les jeunes, comme le prouvent toutes les études et enquêtes réalisées ces dernières années.



Pour le coordinateur du projet Women's Integrated Sexual Hearth (WISH) et de l'ASTBEF, Yakhoub Kadi, cette journée est la deuxième phase qui consiste à appuyer certains centres de santé et hôpitaux publics. C'est ainsi que la province du Batha sera appuyée à travers l'hôpital d'Oum-Hadjer et le centre de santé d'Ati Nord.



Ouvrant les travaux, le directeur de cabinet du gouverneur, Ali Voubou Amadou, a indiqué que cette journée d'information publique et de plaidoyer sur la santé de reproduction arrive à point nommé, pour davantage d'appui et de mobilisation en faveur des actions de promotion de la santé de reproduction, y compris la vulgarisation de la loi n° 06.



Car c'est l'ultime rempart contre les décès maternels et l'un des leviers pour le développement du Tchad. Ali Voubou Amadou demande aux participants de s'engager à soutenir les programmes de santé de reproduction, afin que les femmes ne meurent plus d'accouchement.