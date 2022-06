Six leaders de Wakit Tamma et de la société civile seront jugés en audience de flagrance le 6 juin à Moussoro pour attroupement non autorisé, incitation à un attroupement, incendie volontaire et troubles à l’ordre public, a appris Alwihda Info.



Ils avaient été arrêtés le 14 mai et les jours suivants à la suite des manifestations qui ont débordé à N’Djamena.