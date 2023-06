Tchad : les leaders religieux du Sila appellent à la paix lors de l'Aïd El Adha

Une grande prière marquant l'Aïd El-Adha s'est déroulée ce 28 juin 2023, à la place de la Nation de la ville de Goz Beida, en présence du gouverneur.



À cette occasion, les membres du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques de la province du Sila se sont rendus au gouvernorat, pour présenter leurs meilleurs vœux au gouverneur.



Le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, Cheikh Ahmat Boukhari Djaddi, a adressé ses meilleurs vœux de santé, de paix, de prospérité et de bonheur à tous les musulmans du Tchad, et en particulier du Sila. Il a exprimé sa gratitude envers le gouvernement de Transition, pour le maintien de la sécurité et de la stabilité au Tchad.



Le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques prône la paix, la cohabitation pacifique, le vivre-ensemble et le rapprochement entre les réfugiés soudanais et les autochtones. Il appelle également tous les Tchadiens à éviter les troubles, les discours de haine, et remercie le gouvernement de Transition pour les interventions en faveur des réfugiés soudanais.



Il s'agit d'une journée de retrouvailles et de convivialité entre les frères et sœurs musulmans. Le gouverneur Ismaël Yamouda Djorbo remercie les membres du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Sila pour cette visite et appelle les fidèles musulmans à véhiculer les messages de paix et de cohabitation pacifique entre les fils du Tchad.



Après la présentation des vœux au gouverneur, les membres du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques se sont rendus au Palais du Sultanat, pour présenter leurs vœux au représentant du Sultan de Dar-Sila.



La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont les délégués provinciaux, la jeunesse, les chefs de parti politique et les fidèles musulmans.