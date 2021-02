Tchad : les leaders religieux s'impliquent pour une solution à la grève

Les leaders religieux s'impliquent pour trouver une solution à la grève des travailleurs du secteur public. Une délégation a rencontré mercredi à N'Djamena la plateforme syndicale revendicative pour recueillir les doléances et faire un plaidoyer auprès des autorités.



Mahamat Nasradine Moussa, porte-parole adjoint de la plateforme, a indiqué que la grève va se poursuivre jusqu'à la satisfaction totale des revendications (levée du gel des effets financiers des avancements et reclassements, et paiement des frais de transport de 2017 à 2019.



Entamée depuis le 11 janvier, la grève des travailleurs paralyse les activités. La plateforme syndicale revendicative. n'exclut pas d'autres actions de grande envergure.