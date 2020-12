Tchad : les listes électorales provisoires affichées en province

Les listes électorales provisoires sont affichées depuis quelques jours à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. Les électeurs se sont rendus dans les différents arrondissements de la commune d'Abéché pour vérifier leurs noms.



Interrogés, certains électeurs nous ont confié que leurs noms ne figurent pas sur les listes électorales. Elles font le tour des arrondissements chaque jour, mais toujours en vain.



Un affichage jusqu'au 12 janvier 2021



Cette opération s'étendra sur une période d'un mois et prendra fin le 12 janvier 2021, selon le président de la CENI, Kodi Mahamat Bam.



"Ces listes seront affichées dans les différents centres de recensement électoral implantés dans les différentes provinces", précise Kodi Mahamat Bam.



Les électeurs sont invités à se rendre dans les centres de recensement de leur localité respective pour procéder aux vérifications nécessaires pour une éventuelle réclamation (noms mal orthographiés, personnes décédées, etc).



Les élections présidentielles sont prévues le 11 avril 2021, les législatives le 24 octobre 2021 et les communales le 3 avril 2022.