Tchad : les magistrats exhortés à travailler pendant les vacances, s'ils le désirent

Le ministre de la Justice, chargé des droits humains, Djimet Arabi, a adressé vendredi une note circulaire aux magistrats, greffiers et assesseurs. En raison de la pandémie de Covid-19 qui a négativement impacté le cours normal des activités judiciaires pendant plus de trois mois, le ministre a demandé à ceux qui le souhaitent de continuer à travailler pendant les vacances.



"Pour éviter les effets anéantissants de la maladie sur les activités judiciaires qui résultent de l'accumulation des dossiers dans les différentes juridictions depuis plus de trois mois, le ministre informe à tous les acteurs judiciaires que lesdites vacances paraissent inopportunes du fait que bon nombre du personnel judiciaire n'a pas effectivement travaillé durant cette période", explique la circulaire.



Djimet Arabi appelle à la "conscience et à la bonne volonté des magistrats, greffiers et assesseurs qui le désirent, de continuer à travailler normalement pendant la période de vacances afin de nous permettre de combler, peu soit-il, le vide créé par cette terrible pandémie."



Les vacances judiciaires sont fixées annuellement pour une durée allant du 15 juillet au 15 août, période pendant laquelle un minimum de service est observé. Il s'agit d'une exigence prévue par l'article 38 de l'Ordonannce n° 7 du 21 février 2012