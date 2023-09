Tchad : les magistrats suspendent temporairement leur grève

Ce 5 septembre 2023, une Assemblée Générale extraordinaire des magistrats tchadiens s'est tenue pour discuter du protocole d'accord signé le 21 août 2023 entre le gouvernement et les deux syndicats des magistrats du Tchad, le seul point à l'ordre du jour.



Au terme de débats et d'échanges francs, l'Assemblée Générale exprime sa "désapprobation envers le ministre des Finances, qui refuse de signer le protocole d'accord, compromettant ainsi les efforts déployés par le chef de l'État pour mettre en œuvre les résolutions et recommandations du DNIS".



L'Assemblée Générale lance un appel au Premier Ministre, chef du gouvernement de transition, pour qu'il veille à ce que les termes du protocole d'accord soient strictement respectés, dans l'objectif de résoudre cette crise.



Dans un geste de bonne volonté, l'Assemblée Générale décide de suspendre sa grève, en cours depuis le 21 juin 2023, pour une durée d'un mois.



De plus, l'Assemblée Générale demande l'intervention directe du Président de la République, en sa qualité de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, afin de trouver une solution adéquate aux revendications des magistrats.