Tchad : les magistrats vont continuer à observer la grève

Dans un communiqué conjoint signé par deux présidents de syndicats (SMT et SYAMAT), « l'assemblée générale a décidé à l'unanimité de continuer d'observer la cessation illimitée des activités dans toutes les juridictions du pays, jusqu'à la satisfaction de tous les points de revendications ».



En effet, réunis en assemblée générale extraordinaire ce jour 28 septembre 2022, dans la grande salle des audiences du palais de justice de N’Djamena, les magistrats ont examiné les propositions faites à l'issue de la rencontre avec les membres du gouvernement.



Les différents points de leurs revendications portent sur : la revalorisation des indemnités, la levée de mesure de la suspension illégale de salaire des certains magistrats et la dotation totale en armes de poing.



« Au titre de la revalorisation des indemnités, après vifs échanges et débats, l'assemblée générale considère insignifiante et rejette la proposition de revalorisation des indemnités faite par le gouvernement », peut-on apprendre. Par ailleurs, concernant les autres points de revendications, l'assemblée générale ne constate aucune avancée.



« Toutefois, les deux syndicats restent ouverts au dialogue », conclut le communiqué conjoint.