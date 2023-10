Tchad : les maires de N’Djamena expriment leur gratitude pour les projets de développement à venir

Au cours d'une cérémonie tenue ce mardi 17 octobre au Palais des Arts et de la Culture, en présence du ministre de l'Administration et de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que de nombreuses autres personnalités de renom, les dix maires des communes ont exprimé leur reconnaissance envers le président de Transition Mahamat Idriss Deby.



Cet acte de gratitude fait suite aux promesses de projets de développement formulées en faveur de la ville de N'Djamena, lors de la dernière réunion de consultation nationale qui a eu lieu le 7 octobre dernier avec les forces vives de la capitale.



Dans son discours d'ouverture, Djibrine Mahamat Abdelkerim, le coordinateur de l'Association des maires des dix communes de N'Djamena, a déclaré : « Nous sommes profondément motivés et émus par la déclaration du président de la République, qui a lancé d'importants chantiers pour le développement de nos communes, et surtout de la capitale N'Djamena. Cela démontre clairement que le président de la République a pour ambition de faire de notre capitale la cité de l'Afrique centrale. »



Quant au ministre délégué auprès du ministre de l'Administration du territoire, chargé de la Décentralisation, Hissein Brahim Acyl, il a exprimé sa gratitude en ces termes : « Je suis profondément touché par cet acte qui témoigne de votre engagement en faveur de la refondation et du développement de notre pays. Regardez cette courageuse dame qui a obtenu la première place mondiale et nous a apporté ce trophée, il s'agit de Mariam Djimet Ibet », a-t-il conclu.