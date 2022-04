Tchad : les maires de Ndjamena s’activent pour la réussite du DNI

« Notre soutien au CMT et au DNI, s'introduit par le fait que cet organe de la transition a évité à notre pays de plonger dans un chaos sans précédent, après les évènements malheureux d'avril 2021, ayant conduit à la disparition du Maréchal du Tchad », c'est la déclaration du maire du 2ème arrondissement, pour situer la cérémonie.



Les maires de la ville de Ndjamena apportent leur soutien total au DNI, qui est un gage de réconciliation nationale et rassurent le CMT que, eux et leurs populations respectives, soutiennent les projets du CMT en faveur de la paix et de la stabilité au Tchad.



Pour Djibrine Mahamat, maire du 1er arrondissement et par ailleurs président du comité d'organisation de ladite cérémonie, malgré la lourdeur des charges et responsabilités du CMT, toutes les initiatives actuelles démontrent que cet organe est en bonne voie, pour bâtir un pays avec des institutions démocratiques, pour une paix durable au Tchad. Il ajoute que les maires de la ville de Ndjamena sont prêts à contribuer pour le succès des prochaines assises nationales.



Quant au délégué général du gouvernement auprès de la commune de Ndjamena, Brahim Seid Mahamat, il « rassure les organisateurs de cette cérémonie de soutien, de l'engagement et l’appui du gouvernement, dans les œuvres qu'ils réalisent et entreprennent, au profit de leurs populations respectives ».

Le délégué a par ailleurs, demandé à tous les maires des 10 arrondissements de la capitale, de prendre toutes les dispositions nécessaires, pour rendre la ville propre, afin que le DNI se tient dans un environnement sain. « Je souhaite la participation active de toutes les communes dans les prochaines assises nationales », a conclu Brahim Seid Mahamat.



Présent à la cérémonie, Acheik Ibni Oumar, ministre en charge du département de la Réconciliation, a salué l'initiative et fait savoir aux organisateurs que dans la période actuelle, la contribution de tout le monde est primordiale. La cérémonie a été sanctionnée par deux motions : une pour le Conseil militaire de transition et une deuxième pour le prochain DNI.



Il faut aussi retenir que cette cérémonie de soutien aux autorités de la transition et au prochain DNI est organisée, après des rumeurs faisant état d’un décret dans le circuit, visant à remplacer tous les maires en exercice par des administrateurs délégués.