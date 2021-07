Tchad : les manifestants se mobilisent pour la marche de Wakit Tamma

Les manifestants se mobilisent en nombre depuis ce jeudi matin au rond point Hamama à N'Djamena pour la marche pacifique de Wakit Tamma qui ira jusqu'au Palais du 15 janvier.



Des leaders de la société civile et syndicaux ont été aperçus sur les lieux, notamment Mahamat Nour Ibedou (CTDDH) et Younous Mahadjir (UST), ainsi que plusieurs artistes dont Ray's Kim.



"Non à l'impunité", "non à la monarchie", "non à un jury clanique et tribal pour un dialogue inclusif", "non à l'accaparement du pouvoir par les militaires", "le peuple exige la révision de la charte", "la France hors du Tchad", peut-on lire sur des banderoles et affiches brandies par les manifestants.



Un important dispositif sécuritaire est déployé pour encadrer la marche.