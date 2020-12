Tchad : les marchés publics bientôt disponibles sur Internet pour la transparence

Le Tchad bénéficie de l'appui du Fonds d'innovation pour la transparence (FTIF), a annoncé vendredi la chargée d'affaires de l'Ambassade des États-Unis au Tchad, au cours d'une cérémonie. Cet appui va se matérialiser par la création du futur site web de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP).



Une subvention de 100.000 dollars est octroyée pour le développement d'un site-web de la DGCMP qui publiera tous les appels d'offres.



Le site web comprendra plus précisément :

- une base de données consultable pour tous les appels d'offres gouvernementaux avec différents catégories de filtrage, y compris le ministère, le statut des soumissions et le type d'appel d'offres ;

- un référentiel numérique de la législation sur les marchés publics au Tchad ;

- les conditions complètes de qualification et d'éligibilité pour chaque offre, y compris le calendrier, la portée et le budget du projet, les délais de soumission, et toute la documentation relative aux appels d'offres pour éliminer les examens initiaux des dossiers en personne ;

- un référentiel des marchés attribués ;

- un mécanisme pour les applications numériques avec des horodatages de soumission, suivis et des autorisations de modifications de contenu limitées.



Les pouvoirs publics s'assureront ainsi que chaque candidat jouit d'une égalité de traitement au même titre que les autres soumissionnaires.