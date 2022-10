Tchad : « les mauvaises odeurs vaginales ne sont pas à prendre à la légère » (Némercie Mbairaba)

Le sujet qui touche l'intimité féminine reste tabou dans notre société. Il s’agit des odeurs vaginales dont souffrent de nombreuses femmes, pourtant il est possible de les éviter et de se faire soigner. « Les mauvaises odeurs vaginales ne sont pas à prendre à légère.



Les femmes victimes, par motif de honte, refusent de consulter un médecin ou gynécologue, pourtant il le faut », explique Némercie Mbairaba, étudiante en formation de sage-femme au Centre de formation et de développement socio-sanitaire de Moundou, dans un entretien à Alwihda Info.



Les mauvaises odeurs intimes ne sont rien qu'un signe de manque d'hygiène corporelle, et elles peuvent toucher toutes les femmes, quel que soit leur âge, souligne Némercie Mbairaba. Il faut reconnaître que chaque vagin a une odeur unique qui se décrit comme un « parfum de vagin en bonne santé ». Malheureusement, si ce sont les fortes odeurs dites « poisson pourri », c'est sûrement le signe d'un déséquilibre de la flore vaginale dû à la prolifération des certaines bactéries.



Ceci n'a rien à voir avec l'odeur après les rapports sexuels, ou pendant l'écoulement du sang lors des règles. « N'hésitez pas de consulter un médecin ou un gynécologue », conseille la sage-femme. « Là, c'est possible de se faire soigner. Le médecin, après prélèvement vaginal, pourra déterminer si l'infection est due à une bactérie, ou un parasité et proposer un traitement adapté. Parfois, il peut aussi décider de traiter votre partenaire sexuel en cas de trichomonas », explique-t-elle.



C'est fort possible d'éviter les mauvaises odeurs en pratiquant une bonne hygiène intime. Même s’il existe de nos jours des parfums pour masquer les fortes odeurs. Il faut éviter l'utilisation de déodorant et du savon. Attention à la pratique active des rapports sexuels et le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels, préconise la sage-femme Némercie Mbairaba.



La femme, en tant qu'être de séduction, détruit l'image de sa beauté en dégageant des mauvaises odeurs vaginales. C'est pourquoi, la solution est de demander conseil aux spécialistes pour éviter cela. Une femme ou fille avertie en vaut deux.