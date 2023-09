Tchad : les mécanismes de protection des droits de l'Homme au centre d’un atelier à Bakara

Mme Maldou Kabo, directrice adjointe des droits humains au Ministère de la Justice et des Droits Humains, a inauguré la formation en soulignant l'importance de renforcer les capacités des délégués provinciaux sur ces mécanismes. L'objectif principal de cet atelier est de permettre aux délégués de comprendre leur mission, ainsi que les enjeux et défis liés à l'amélioration du système national de protection des droits de l'homme. De plus, cette session de formation vise à familiariser les délégués avec le cadre juridique international, régional et national de promotion et de protection des droits de l'homme, ainsi qu'avec les mécanismes conventionnels et non conventionnels.



Abdowlaye Seye, représentant de FELIX AHOU NSOU, chef du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a souligné l'importance de ces thèmes en tant qu'outils pour garantir la réalisation effective des droits prévus par les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme. Il a salué l'engagement du Tchad à être partie prenante de la plupart de ces instruments et à s'efforcer de les mettre en œuvre pour renforcer sa responsabilité dans la protection des droits de l'homme, en particulier ceux des groupes vulnérables.



Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du système national de protection des droits de l'homme, dans le but de renforcer la capacité des participants dans ce domaine.