Tchad : les médecins en colère suite à la répression d’une manifestation

Après avoir suivi et visionné une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux mettant en cause les bavures policières sur les étudiants en médecine et en pharmacie, futurs cadres soignants du pays, l’Ordre National des Pharmaciens du Tchad (ONPT) condamne fermement ces actes ignobles commis par les agents de sécurité. Et précise que l’une des missions régaliennes de ses forces de maintien de l’ordre est de protéger les citoyens et non de les réprimer.



Ainsi, ce bureau par le biais de son vice-président docteur Harouna Badawi Mahamat, regrette cette dérive et exige la libération de tous les étudiants qui seraient mis sous mandat de dépôt et transférés à la maison d’arrêt de Klessoum.



En effet, il demande au gouvernement de prendre ses responsabilités pour que de tels gestes ne se reproduisent plus dans un centre hospitalière -universitaire et dans tout le pays.



Toutefois, il interpelle également l’ouverture d’une enquête judiciaire pour réprimer les responsables coupables des faits de violence des droits humains.