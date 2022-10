Tchad : les médecins et pharmaciens exigent leur intégration à la fonction publique

Un collectif des médecins et pharmaciens omis de l’intégration à la fonction publique du 19 août 2022, réuni à la bourse de travail ce vendredi, a animé un point de presse pour exiger leur recrutement à la fonction publique.



Ils sont au total 96 médecins et 21 pharmaciens. Sur 96 lauréats, plus de 80% sont issus de la 23ème promotion de la faculté de médecine de l’Université de N’djamena ; et sur les 21 pharmaciens restant, 16 sont issus de la première promotion de la faculté de médecine de l’Université de N'djamena tandis que les autres sont venus d’autres universités.



Le porte-parole du collectif des médecins et pharmaciens, Dr. Dadis Ahmat Dadis, informe que le comité ad-hoc des médecins et pharmaciens avait entrepris des démarches auprès de la commission d’intégration. À cet effet, il relate que la commission reconnait avoir accusé réception des dossiers transmis par le ministère de la Santé publique mais dit les avoir égarés.