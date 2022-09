Tchad : "les médecins ne sont pas en grève", rappelle le SYMET

Dans un communiqué de presse signé du président Tahir Mahamat Saleh, le Syndicat des médecins du Tchad (SYMET) annonce que ses militants ne "sont pas en grève et assurent la continuité des soins" dans les hôpitaux même s'il éprouve une "amertume" suite à la grève dans les hôpitaux. Laquelle grève est observée par les infirmiers militants du Syndicat des agents sanitaires et sociales (SYNTASS), affilié à l'Union des syndicats du Tchad (UST). Il appelle le gouvernement et l'UST à un dialogue pour "un dénouement vital".