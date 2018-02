Tchad : les médias protestent contre l'acharnement des forces de l'ordre

Alwihda Info apporte son soutien et exprime toute sa solidarité à la décision prise par l'Union des Journalistes Tchadiens en collaboration avec toutes les corporations de la presse Tchadienne. Celles-ci ont décidé d’entamer une journée sans presse pour protester vivement contre les brutalités sans scrupule de la police et des agents de l'Agence Nationale de la Sécurité (ANS) que subissent les journalistes dans le cadre de l’exercice du métier de journaliste.



Par ailleurs, Alwihda Info déplore l'acharnement des forces de l'ordre et des agents de l'ANS sans que ces derniers ne puissent être poursuivis ni inquiétés par la justice, ni faire l'objet de sanctions de leur hiérarchie.



En effet, Alwihda Info décide d'observer scrupuleusement ce mot d'ordre "journée sans presse" en suspendant sa couverture médiatique sur le Tchad et à l'international à partir de ce mercredi à l'heure indiqué, en désactivant le site pour exiger une meilleure condition d'exercice du métier de journaliste au Tchad.



En outre, il entend ester une action en justice contre les agents des forces de l'ordre qui ont passé à tabac son directeur de publication à deux reprises, dans les jours à venir.



Directeur de publication du journal en ligne Alwihdainfo.com

Djimet Wiche