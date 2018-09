Tchad : les meilleurs bacheliers récompensés

Le ministère de l'Enseignement superieur, de la Recherche et de l'Innovation, celui de l'Education nationale et de la Formation civique, en partenariat avec la fondation Grand Coeur, ont organisé une cérémonie de remise de prix à une centaine de lauréats du baccalauréat de la session de juillet de 2018.



Cette cérémonie de remise de prix vise à récompenser ces centaines de lauréats du baccalauréat et à prôner la culture de l'excellence dans le travail.



Des bourses d'études, des ordinateurs et d'autres dons ont été octroyés aux lauréats.