Tchad : les membre de la CENI et du CNDP reçus à la Présidence

Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ceux du Cadre national de dialogue politique (CNDP) se sont réunis jeudi au Palais présidentiel, autour du chef de l'État.



La CENI et le CNDP sont parvenus à définir un calendrier électoral définitif, une semaine après l'ultimatum lancé par le président de la République.



Les élections législatives sont prévues le 11 avril 2021 tandis que les présidentielles pour le 24 octobre 2021.



Idriss Déby s'est réjoui "de l'entente entre les deux parties qui a débouché sur l'adoption d'un calendrier électoral définitif respectant les délais légaux."



"Plus de temps à perdre", a-t-il dit.



Les deux scrutins sont précédés des activités connexes comme la révision du fichier électoral et la délivrance des cartes.