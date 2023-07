TCHAD

Tchad : les membres de la CONOREC de la province du Moyen-Chari bénéficient d'une formation

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 4 Juillet 2023

Un atelier de formation a été organisé dans le but de renforcer et d'améliorer les connaissances des membres des démembrements de la CONOREC de la province du Moyen-Chari. L'objectif est de mieux comprendre le cadre juridique des élections et l'ensemble du processus électoral.