Tchad : les membres de la CONOREC installés dans deux sous-préfectures du Batha Ouest

Ce 17 avril, les membres de la CONOREC des sous-préfectures d'Ati rurale et de Koundjourou ont été installés successivement. Chaque bureau est composé de 10 membres et est dirigé par le sous-préfet. Le préfet du département du Batha Ouest, Sadick Mahamat Iga, qui est également président départemental de la CONOREC, a procédé à leur installation.



Dans son discours, le président de la commission a demandé aux membres des deux bureaux de travailler en étroite collaboration et avec sincérité afin d'accomplir leur mission. Il a également souligné le rôle important de la CONOREC et a exhorté les membres des deux sous-préfectures à se mettre au travail.



Le sous-préfet d'Ati rurale, Ali Amine Brahim, et celui de Koundjourou, Idriss Souleyman Bouyeme, se sont engagés à assumer avec dévouement la mission qui leur a été confiée. Ce dernier a remercié les plus hautes autorités du pays ainsi que celles de la province du Batha de leur avoir fait confiance.