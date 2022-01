Tchad : les membres du COST reçus par le ministre des Sports

Les nouveaux membres du bureau du Comité olympique et sportif tchadien (COST), ont été reçus le 4 janvier 2022 par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entreprenariat pour une audience de travail.



Dans son allocution de circonstance, le président du COST, Idriss Dokony Adiker, a souligné que leur rencontre est relative à la stratégie à adopter pour matérialiser le projet « 2022 année sportive ». Après la déclaration faite par le présent du Conseil Militaire de Transition, le général d'armée Mahamat ldriss Deby Itno, lors du Forum de la jeunesse, tenu à N'djamena, l'année 2022 est considérée comme une année du sport au Tchad.



Le président du COST, Idriss Dokony Adiker, se réjouit de cette déclaration qui est très importante et qui va influencer très positivement le sport tchadien. Pour lui, si le chef de l'Etat en personne a souhaité que l'année 2022 soit une année sportive, c’est parce qu’il y a des manquements. « Le bureau exécutif que je dirige a été élu pour un programme, et on a déjà recensé un certain nombre des difficultés. Nous allons respecter scrupuleusement ce programme », a-t-il dit.



Un état des lieux sur le sport tchadien en général, est une condition qui s’impose à notre bureau, a déclaré ldriss Adikouny Adiker. « La première chose à faire, c'est de rendre autonome l'ONAJES, parce que tant que les fonds dédiés à cette structure n’entrent pas dans un compte dédié, quel que soit le programme que nous souhaitons mettre en marche, rien n’aboutira », a ajouté Idriss Dokony Adiker.



Il lance un SOS au président du CMT, pour donner des instructions afin que les fonds dédiés au sport aillent dans un compte sport.