Tchad : les membres du Conseil Constitutionnel ont prêté serment

Comme l’exige la tradition, cette prestation de serment a lieu en présence du Président de Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO. Et, ce sont les cinq membres non magistrats qui ont prêté serment avant que tous ne soient installés dans leurs fonctions et renvoyés aux charges de leurs missions.



Les cinq membres non magistrats du Conseil Constitutionnel, qui en compte neuf, sont Me Abderamane Mourno Guihido, Me Jean-Bernard Padaré, Madame Patalet Lochakbé, M. Youssouf Bachar Mahamat et Madame Massal Ndorangar Blanche. La loi leur fait obligation de prêter serment avant d’entrer en fonction.



L’audience solennelle a lieu en présence du Chef de l’Etat, Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, garant de la Constitution, du premier Vice-président du Conseil National de Transition, M. Mahamat Saleh Maki et de quelques proches collaborateurs du Chef de l’Etat.



Ouvrant l’audience solennelle, le premier Président de la Cour Suprême, M. Samir Adam Annour, a tout d’abord ordonné au greffier audiencier, Me Ramadan Waya de faire lecture de l’ordonnance de délocalisation provisoire du siège de la Cour Suprême ainsi que la lecture du décret désignant les récipiendaires.



Il a ensuite donné la parole au Procureur Général de la Cour Suprême, M. Mbaiguedem Kemian pour ses réquisitions. Réquisitions suivies de la prestation de serment des cinq membres.



La prestation de ces cinq membres non magistrats consacre ainsi l’installation des neuf membres du Conseil Constitutionnel et leur entrée en fonction. Ils sont renvoyés aux charges de leurs missions et félicités par le Président de Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO.