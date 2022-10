Tchad : les membres du gouvernement qui ne sont pas reconduits

Le décret n° 003 du 14 octobre 2022 porte nomination des membres du gouvernement d'union nationale, sur proposition du premier ministre. 18 membres du gouvernement ne sont pas reconduits à leur poste ; parmi eux figure 10 ministres et huit secrétaires d'État :



- Ministre d’État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue : Acheikh Ibni Oumar ;

- Ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation : Mahamat Bechir Cherif

- Ministre du Développement agricole : Oumar Ibn Daoud ;

- Ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Concertation sociale : Brah Mahamat ;

- Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat : Mahmoud Ali Seïd ;

- Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation : Ali Weïdou ;

- Ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique : Mogna Djihoumta ;

- Ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale : Hissein Tahir ;

- Ministre du Développement touristique et de l'Artisanat : Mounira Hassaballah ;

- Ministre de la Culture et de la Promotion de la diversité : Ndougona Bakasse Réradjim ;

- Secrétaire d'État à la réconciliation nationale et au Dialogue : Djimadjibaye Kantangar Aimé

- Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'Intégration africaine et aux Tchadiens de l'étranger : Awatif Altidjani Ahmat Kaïboro ;

- Secrétaire d'État à l'Économie, à la Planification du Développement et à la Coopération internationale : Dr. Abderahim Younous Ali ;

- Secrétaire d'État aux Finances et au Budget : Saleh Bourma ;

- Secrétaire d'État à l'Enseignement. supérieur, à la Recherche scientifique et à l'Innovation : Mamadou Gana Boukar ;

- Secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Promotion civique : Mbaïgolmem Sébastien ;

- Secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale : Dr. Mbaïdedji Francine ;

- Secrétaire général adjoint du gouvernement : Mme. Rachelle Oualmi Bairra.



Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a cédé sa place à Saleh Kebzabo tandis que l'ex-chef de la diplomatie Chérif Mahamat Zene a démissionné de ses fonctions. Mahamat Saleh Annadif prend sa place.