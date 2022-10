Tchad : les membres du gouvernement reconduits

20 membres du gouvernement de la première période de transition sont maintenus dans le gouvernement d'union nationale. Des changements de portefeuilles sont toutefois constatés.



- Ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre : Daoud Yaya Brahim ;

- Ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration : Idriss Dokony Adiker ;

- Ministre de la Justice, garde des sceaux et des droits humains : Mahamat Ahmad Alhabo ;

- Ministre des Finances, du Budget et des Comptes publiques : Tahir Hamid Nguilin ;

- Ministre des Hydrocarbures et de l'Energie : Djerassem Le Bemadjiel ;

- Ministre du Genre et de la Solidarité nationale : Amina Prisiclle Longoh

- Ministre des Infrastructures et du Désenclavement : Dr. Idriss Saleh Bachar ;

- Ministre de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale : Abderaman Koulamallah ;

- Ministre de la Prospective économique et des Partenariats internationaux : Moussa Batraki ;

- Ministre de l'Élevage et des Productions animales : Dr. Abderahim Awad Atteib ;

- Ministre des Sports et des Loisirs : Patalet Geo ;

- Ministre de l 'Eau et de l'Assainissement : Alio Abdoulaye Ibrahim ;

- Ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale : Tahir Sougoumi ;

- Ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière : Fatimé Goukouni Weddeye ;

- Ministre des Mines et de la Géologie : Abdelkerim Mahamat Abdelkerim ;

- Ministre de la Santé publique et de la Prévention : Dr. Abdoulmadjid Abderahim ;

- Ministre de l'Industrie et du Commerce : Wanledom Robertine ;

- Ministre de la Jeunesse et du Leadership entrepreneurial : Mahamat Ahmat Lazina ;

- Ministre secrétaire général du gouvernement, de la promotion du bilinguisme dans l'administration, chargé des relations avec les grandes institutions : Haliki Choua Mahamat ;

- Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, aux Tchadiens de l'étranger et à la Coopération internationale : Mme. Izabelle Housna Kassiré.