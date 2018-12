Tchad : les mesures en faveur de l'armée vont couter 11,77 milliards Fcfa

La réévaluation des soldes des militaires et les recrutements envisagés au ministère de la Défense vont engendrer une charge financière de l'ordre de 11,776 milliards Fcfa dans le budget 2019. La Commission Finances, Budget et Comptabilité publique a toutefois fait part de sa satisfaction de l'importance des mesures prises en faveur des militaires, des fonctionnaires et agents de l'Etat.



Elle s'est réjouie de la réévaluation des soldes des militaires, du rétablissement progressif des abattements opérés sur les émoluments et avantages des fonctionnaires et agents de l'Etat, ainsi que les recrutements envisagés dans la Fonction publique.



Selon elle, ces mesures sont de nature à apaiser le climat socal propice à la réalsiation des objectifs budgétaires et à résorber le chômage.



Les augmentations générales spécifiques des fonctionnaires et agents de l'Etat se chiffrent à 10 milliards Francs CFA.



Le gouvernement a relevé dans le budget 2019 les allocations budgétaires des départements régaliens (défense, sécurité, justice) ainsi que celles allouées aux secteurs sociaux et du développement rural.