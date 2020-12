Tchad : les militaires célèbrent la fête des armées

La fête des armées est célébrée ce jeudi 31 décembre au Tchad. Une cérémonie a eu lieu aujourd'hui au messe des officiers à N'Djamena. Les provinces ont organisé également des festivités.



Dans son discours de voeux à la nation, le chef de l'État Idriss Deby a rendu un hommage aux "vaillantes et intrépides forces de défense et de sécurité, qui, au prix de leur vie, protègent le Tchad et les tchadiens, et bien au-delà, nos frontières, contre les actions criminelles des groupes terroristes".



Au Sila, le gouverneur de la province, le général Abdraman Ali Mahamat, a pris part aux festivités avec ses frères d'armes. Il a été accueilli au camp militaire situé à 7 km de la ville de Goz Beida par le commandant de la zone de défense et de sécurité n°11, le colonel Ahmat Fougoumi.



Dans son discours, le gouverneur de Sila a rendu un hommage particulier à tous les soldats pour le travail abattu. Il a félicité le Maréchal du Tchad pour sa lutte et sa bravoure contre le terrorisme au Sahel. "Que Dieu bénisse notre bon pays", a exhorté le gouverneur Abdraman Ali Mahamat.



La fête des armées est instituée depuis 13 ans au Tchad. Elle se tient chaque année dans les différentes provinces du pays.



Le commandant de la zone de défense et de sécurité n°11, l'officier Ahmat Fougoumi, a exprimé ses remerciements au président de la République, assurant que les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour un Tchad meilleur.



La cérémonie a été rehaussée par un diner offerts aux convives.