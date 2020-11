Tchad : les militaires qui deviennent des éleveurs sommés d'arrêter ou de déposer la tenue

Le chef de l'État Idriss Déby ordonne aux forces de défense et de sécurité qui se sont transformées en éleveurs "d'arrêter immédiatement" ou à défaut, de "déposer la tenue militaire". Il a réitéré cette instruction samedi lors d'une rencontre avec des responsables militaires à Koumra, dans la province du Mandoul.



"Vous êtes des soldats au service de la Nation, des soldats républicains", a déclaré Idriss Déby. À travers cette mesure, il entend notamment freiner les conflits agriculteurs-éleveurs qui sont parfois instrumentalisés.



Tout officier qui a fait plus de trois ans à un poste sera muté, précise le Maréchal.



Le président leur ordonne également de lever les barrières, traquer tous les malfrats et répondre avec promptitude aux instructions des gouverneurs.