Tchad : les mineurs se lancent dans la consommation de cigarette

Plongés dans la cigarette, les enfants dont l'âge varie entre 11 et 15 ans, présentent des comportements inhabituels. En effet, la consommation de cigarette est en train de prendre de l'ampleur chez les mineurs.



À Chagoua, dans le 7ème arrondissement de la ville de N’Djamena, ces enfants traînent en groupe. Ils se retrouvent dans de coins isolés pour fumer ou donner des directives à suivre. À l'approche de tout individu, ces derniers se montrent discrets. Il suffit de faire un tour dans les endroits tels que maison de quartier de Chagoua ou école communale d'Abena, pour se rendre à l'évidence.



À partir de 18 heures ou 19 heures, ces enfants s'attroupent, chacun muni d'un ou de deux bâtons de cigarette allumés, fumant tranquillement. Ils sont réticents à l'approche de toute personne qui n'est pas de la même catégorie d'âge qu'eux.



Cette pratique s'observe couramment ces derniers temps. La nuit, ces enfants errent à travers les rues obscures, avec les bâtons de cigarette allumés, et tout mouvement susceptible de les rencontrer, les pousse à changer de direction à tout moment.



Les causes de cette consommation de cigarette restent inconnues, mais il faut souligner que cela peut être le suivisme. Il est remarqué que dans les ciné-clubs, particulièrement les jeunes deviennent très actifs dans la consommation de cigarette. Les lieux de distraction, notamment les maisons de quartier, ou cabarets sont pollués par la fumée du tabac.



Une mesure de sensibilisation s'impose impérativement, pour cette pratique qui gagne les enfants à grands pas.