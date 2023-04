Tchad : les ministres de la Sécurité et de la Défense à Bessao pour rassurer la population

Mahamat Charfadine Margui, ministre de la Sécurité Publique et de l'Immigration, et Daoud Yaya Brahim, ministre de la Défense, se sont rendus ce 20 avril dans la sous-préfecture de Bessao, dans le canton Gadjibiang, au Logone Oriental. Leur mission : rassurer la population et affirmer la détermination du gouvernement à maintenir la sécurité et l'unité nationale.



Cette descente intervient à la demande du Président de Transition, quelques jours après des violences meurtrières. La présence des ministres a été accueillie favorablement par la population locale, qui a réaffirmé sa volonté de collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer tout trouble.



La situation sécuritaire dans la zone inquiète avec des violences qui ont fait une vingtaine de morts ces derniers jours. Les ministres ont ainsi rassuré la population quant à la volonté du gouvernement de mettre hors d'état de nuire tout individu qui tenterait de perturber la quiétude de la population ainsi que l'unité nationale.